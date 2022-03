Cagni: «Scudetto? Ecco quale fattore sarà determinante»

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gigi Cagni che ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A

«Per me se la giocano fino alla fine. Sarà determinante la condizione psico-fisica. Io ci metto anche il Napoli, perché ha solo il campionato. Se sta bene fisicamente, dimostra di essere tra le favorite. Per me gioca un bel calcio ma non regge 90 minuti. Per le qualità che hanno fatto vedere, la miglior difesa vince. Il Napoli fa paura se sta bene»