Cagliari Milan, Allegri raggiunge un prestigioso traguardo: sono ben 150 le panchine con il club rossonero. Ma non solo…

Cagliari Milan, Allegri vince e raggiunge le 150 panchine con il club rossonero, ma non solo. Il dato sul tecnico livornese

Non è stata una vittoria come le altre quella ottenuta all’Unipol Domus. Oltre a riportare il Milan in vetta alla classifica, il successo contro il Cagliari ha consacrato ufficialmente Massimiliano Allegri nella storia del club e del calcio italiano. Secondo i dati forniti da Opta, il tecnico livornese ha infatti tagliato il prestigioso traguardo delle 150 panchine con il Milan in Serie A.

Un legame, quello tra Allegri e i colori rossoneri, iniziato nel lontano 2010 con la vittoria dello scudetto e ripreso in questo nuovo ciclo con l’obiettivo di riportare il Tricolore a Milano. Ma i record non finiscono qui, perché la serata sarda ha regalato al tecnico un primato ancora più impressionante a livello individuale.

Cagliari Milan, Mister 1050 punti: un record assoluto

Con i tre punti conquistati in Sardegna, Allegri ha raggiunto la cifra mostruosa di 1050 punti conquistati come allenatore nella massima serie. Un numero che testimonia una costanza di rendimento e una capacità di fare risultato che ha pochi eguali nella storia del campionato italiano.

Il Milan attuale sembra essere lo specchio fedele del suo allenatore: solido, cinico e capace di gestire i momenti della partita con una maturità fuori dal comune. Questi traguardi statistici arrivano in un momento cruciale della stagione, confermando come la scelta della dirigenza di puntare nuovamente su di lui sia stata dettata dalla volontà di affidarsi a un vero “collezionista di punti” per tornare ai vertici.