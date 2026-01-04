Cagliari Milan, il dilemma in difesa tra i consigli di Ravezzani e le strategie di Tare. Segui le ultimissime

Con l’apertura ufficiale della sessione di mercato di gennaio, il Milan si attesta come uno dei club più attivi e osservati dell’intera Serie A. Dopo aver finalizzato l’importante acquisto di Niclas Füllkrug, il possente centravanti tedesco noto per la sua fisicità e il fiuto del gol che ha già bagnato l’esordio nella sfida contro il Cagliari, i piani della dirigenza sembrano tracciati. Tuttavia, il dibattito si sposta ora sul reparto arretrato, dove le opinioni tra addetti ai lavori e società iniziano a divergere.

L’analisi di Fabio Ravezzani su Koni De Winter

Nonostante la volontà dei rossoneri di puntellare la difesa, una voce fuori dal coro arriva da Fabio Ravezzani. Il noto giornalista e direttore di Telelombardia, attraverso il proprio profilo X, ha espresso perplessità sulla reale necessità di un nuovo innesto. Secondo Ravezzani, la prestazione offerta ieri sera da Koni De Winter, il giovane difensore belga elegante negli interventi e abile nell’impostazione, sarebbe la prova che il Diavolo dispone già internamente delle risorse necessarie. La solidità mostrata dal centrale ex Genoa avrebbe convinto il giornalista che un investimento pesante in quella zona del campo potrebbe essere superfluo.

La strategia di Igli Tare e Massimiliano Allegri

Di avviso diverso sembra essere Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club meneghino. Il dirigente albanese, celebre per la sua capacità di scovare profili internazionali pronti per il calcio italiano, è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri un difensore centrale di comprovata esperienza. L’allenatore livornese, tecnico pragmatico che fa della solidità difensiva il pilastro dei suoi successi, ha richiesto un elemento di personalità che possa completare il reparto e guidare i compagni più giovani nei momenti cruciali della stagione.

Un Diavolo ambizioso tra campo e mercato

Mentre il Milan riflette sulle prossime mosse, la squadra continua a seguire i dettami di Allegri, cercando di integrare al meglio i nuovi innesti come Füllkrug e valorizzare talenti emergenti come lo stesso De Winter. La missione di Igli Tareresta quella di equilibrare le esigenze di bilancio con la competitività tecnica di una rosa che punta ai massimi traguardi. Resta da vedere se la dirigenza di Via Aldo Rossi ascolterà i suggerimenti della critica o se proseguirà dritta verso l’acquisto di un nuovo “senatore” della difesa per blindare definitivamente la porta di Mike Maignan.