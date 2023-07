Cagliari Milan: Ranieri perde due big per infortunio! Salteranno il match con i rossoneri

Cagliari Milan: Ranieri perde due big per infortunio! Salteranno il match del 26 settembre con i rossoneri

In vista della partita di Serie A del 26 settembre contro il Milan, il Cagliari perde due pedine molto importanti per infortunio. Marko Rog ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà rimanere ai box per almeno 6/7 mesi.

Gianluca Lapadula, invece, si è recato a Roma presso la clinica Villa Stuart per un continuo problema alla caviglia che non gli dava pace. Dai controlli è emersa la necessità di un’operazione chirurgica a causa di un’instabilità del comparto mediale della caviglia destra a cui ha avuto seguito un intervento di correzione in via artroscopica. L’attaccante potrebbe stare fermo circa due o tre mesi.