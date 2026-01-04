Cagliari Milan, rossoneri convincenti: il commento di Pedullà sulla vittoria. Segui le ultimissime

Il Milan non si ferma più. La vittoria di misura ottenuta contro il Cagliari per 0-1 ha proiettato il Diavolomomentaneamente in vetta alla classifica, scatenando l’entusiasmo dei tifosi e l’analisi attenta degli esperti. Attraverso il suo canale YouTube, il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha commentato la prestazione dei rossoneri, soffermandosi non solo sul campo ma anche sulle manovre orchestrate dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare.

Il successo in Sardegna: decide un lampo di Leao

Secondo Pedullà, la prova della squadra guidata da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato sulla panchina milanista per portare solidità e cinismo, è stata caratterizzata da due volti. Dopo un primo tempo opaco, i meneghini sono rientrati dagli spogliatoi con la giusta determinazione. A decidere il match è stata una giocata di Rafael Leao, l’attaccante portoghese funambolico e trascinatore, il cui lampo ha regalato tre punti d’oro nonostante le pesanti assenze.

Allegri ha dovuto infatti fare di necessità virtù, schierando il giovane e promettente difensore Davide Bartesaghi nella linea a tre e avanzando il raggio d’azione di Ruben Loftus-Cheek, il possente centrocampista inglese ex Chelsea, posizionato a supporto delle punte. In porta, Mike Maignan, il “Magic Mike” pilastro della nazionale francese, ha vissuto una serata di relativa tranquillità, gestendo l’ordinaria amministrazione.

Calciomercato Milan: il muro di Igli Tare su Nkunku

Oltre ai risultati sportivi, a tenere banco sono le parole di Igli Tare. Il nuovo DS del club di Via Aldo Rossi, dirigente di grande esperienza internazionale, ha fatto chiarezza su alcuni nomi caldi. In particolare, è stata smentita ogni ipotesi legata a Christopher Nkunku, il talento francese del Chelsea che piace molto al Fenerbahce di Domenico Tedesco, allenatore che lo ha già valorizzato ai tempi del Lipsia. Le dichiarazioni di Tare sembrano aver spento, almeno per ora, le indiscrezioni su un suo approdo a Milanello.

Il caso Loftus-Cheek: la Lazio chiama, Allegri risponde

L’attenzione resta però altissima sul futuro di Loftus-Cheek. Il mediano britannico è infatti l’obiettivo numero uno di Maurizio Sarri, l’esperto tecnico toscano della Lazio che lo vorrebbe come perno centrale della sua mediana. Nonostante il forte interesse dei biancocelesti, pronti a sferrare un attacco, Massimiliano Allegri considera il calciatore un elemento fondamentale nel suo scacchiere tattico. Tuttavia, come sottolineato dalla fonte Alfredo Pedullà, la dirigenza dei rossoneri resta una società disposta ad ascoltare offerte congrue, specialmente se queste potessero finanziare l’acquisto di un nuovo difensore centrale, priorità assoluta per il mercato in entrata del Milan.