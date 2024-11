Cagliari Milan, Fonseca sullo Scudetto: «Tutte le squadre perdono punti, abbiamo…». Le ultimissime sul mondo rossonero

Fonseca è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita pareggiata dal Milan contro il Cagliari.

SCUDETTO E CLASSIFICA – «Abbiamo tanti punti da poter prendere, non siamo in un campionato dove le squadre non perdono punti, tutte le grandi ne perdono. Abbiamo tante partite da giocare, la squadra è in crescita ma dobbiamo migliorare in fase difensiva».