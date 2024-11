Cagliari Milan, Ordine attacca: «Calciatori rossoneri lazzaroni, questa differenza è inconcepibile»

Cagliari Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha criticato duramente l’atteggiamento dei rossoneri in Sardegna

Ospite a Pressing, Franco Ordine ha parlato così di Cagliari–Milan:

PAROLE – «Il peccato originale è quello di una squadra squilibrata a cui ha dato il suo contributo anche l’idea di Fonseca di voler proporre un calcio dominante. Questa è una squadra che già in passato con Pioli aveva subito un sacco di gol e quindi andava messa mano alla difesa e all’organizzazione difensiva per risolvere il problema più grande della scorsa stagione. Non è stato fatto, anzi durante il mercato è stato ridotto all’osso il reparto del centrocampo dove ora mancano le alternative. Una cosa ha fatto giusta Fonseca, cioè mettere Leao nelle condizione di fare quello che ha fatto a Madrid e a Cagliari. Ha avuto la fortuna di avere un’alternativa in quella posizione, mentre Theo Hernandez non ha alternative e quindi non può metterlo in panchina per far giocare un altro. Questo è il punto. Poi va detto che i giocatori del Milan sono de lazzaroni perchè non si può passare da difendere come a Madrid a difendere in modo osceno come a Cagliari».