Cagliari Milan, trend negativo per i rossoneri: il gol di Zortea arriva dopo un minuto

Cagliari Milan, dato negativo per i rossoneri: il gol ad inizio partita una costante. Quello di Zortea è il terzo più veloce subito

L’analisi di Cagliari Milan non può non concentrarsi sul gol preso in avvio di gara dai rossoneri. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo la rete di Zortea arriva ad un minuto dal fischio d’inizio.

Secondo quanto raccolto da OPTA, da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), solo Nicola Sansonecon il Bologna (00:32”, il 15 aprile 2023) e Gregoire Defrel con la Sampdoria (00:33”, il 30 marzo 2019) avevano realizzato un gol più veloce rispetto a Nadir Zortea (01:03”) contro il Diablo in Serie A.