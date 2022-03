Cagliari Milan, l’Equipe: «Nella giornata dedicata alla lotta al razzismo…». Il quotidiano francese commenta così

Anche l’Equipe, noto quotidiano francese, commenta gli episodi di razzismo avvenuti ieri durante Cagliari-Milan. Queste le parole usate questa mattina.

«Questi incidenti arrivano quando la 30a giornata di Serie A è stata collocata all’insegna della lotta al razzismo. I giocatori in particolare indossavano un messaggio antirazzista su una manica della loro maglia. Maignan era già stato oggetto di insulti razzisti ad inizio stagione durante la partita di Torino contro la Juventus. Inoltre, non è la prima volta che i tifosi del Cagliari sono coinvolti in atti discriminatori. Il club aveva già dovuto bandire tre dei suoi tifosi dallo stadio. Altri spettatori avevano lanciato grida da scimmia contro Romelu Lukaku, allora attaccante dell’Inter, nel 2019.»