Cagliari Milan, Leao ha nei rossoblu la propria vittima preferita. Il dato

Cagliari Milan, Rafael Leao ha nella squadra sarda la propria vittima preferita. Il dato OPTA non lascia dubbi sul portoghese

Il Milan, nell’ultimo turno di campionato, ha subito la bellezza di tre gol contro il Cagliari. La partita, però, si è conclusa in parità grazie alle due reti realizzate dal numero 10 rossonero Rafael Leao.

La squadra sarda, come riportato da OPTA, rappresenta per il portoghese la vittima preferita. Così come al Lecce, fino ad ora, Leao ha realizzato cinque gol.