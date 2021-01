Cagliari-Milan, i convocati di Di Francesco

L’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco, ha reso note le convocazioni dei giocatori che affronteranno il Milan

Sono 23 i giocatori chiamati da Di Francesco per il match di Serie A contro il Milan, in programma domani alla Sardegna Arena. Oltre a Nandez ancora squalificato, si ferma Ounas per un problema all’adduttore. Con lui in infermeria Faragò, Klavan e Carboni. Duncan subito dentro. Questa la lista completa:

Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.

Difensori: Godin, Tripaldelli, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz.

Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Caligara, Oliva, Duncan.

Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil, Delpupo.