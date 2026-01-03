Cagliari Milan, Bartesaghi è una certezza: altra prestazione più che sufficiente. Segui le ultimissime

Il successo ottenuto nell’ultima giornata di campionato ha messo in luce non solo la solidità del gruppo, ma anche la capacità di adattamento dei suoi giovani talenti. Tra le note più liete della trasferta sarda spicca la prestazione di Davide Bartesaghi, giovane difensore classe 2005 dotato di grande duttilità e struttura fisica, che ha saputo rispondere presente in un ruolo per lui inedito con la prima squadra.

Il nuovo ruolo di Bartesaghi: da braccetto a protezione del Diavolo

Chiamato a sostituire Strahinja Pavlovic, possente centrale serbo noto per la sua aggressività e forza nei duelli aerei, Bartesaghi si è schierato come braccetto sinistro nella difesa a tre. Una posizione che, come ammesso dal calciatore stesso (fonte citata dalle principali testate sportive), aveva già ricoperto nel Milan Futuro, ma che interpretata ai massimi livelli della Serie A assume un peso specifico differente. Nonostante non abbia potuto sprigionare tutta la sua progressione sulla fascia, il giovane prodotto del vivaio ha garantito equilibrio e pulizia negli interventi.

Le pagelle della stampa: voti alti per il gioiello dei rossoneri

La critica sportiva ha accolto con favore l’esperimento tattico voluto da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan celebre per la sua capacità di lanciare i giovani e per il suo pragmatismo tattico. Ecco i giudizi dei principali quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (6,5): Sottolinea come alla sua prima da titolare come marcatore si sia dimostrato molto conservativo , limitando le discese palla al piede ma cavandosela egregiamente nella gestione della linea.

Sottolinea come alla sua prima da titolare come marcatore si sia dimostrato , limitando le discese palla al piede ma cavandosela egregiamente nella gestione della linea. Corriere dello Sport (6,5): Evidenzia che, pur senza sprigionare i suoi “cavalli”, ha saputo appoggiare il gioco con ordine .

Evidenzia che, pur senza sprigionare i suoi “cavalli”, ha saputo . Tuttosport (6): Lo definisce un po’ depotenziato nel ruolo di braccetto, ma comunque estremamente ordinato e meritevole della sufficienza.

La strategia di Igli Tare e la crescita del club

Questa valorizzazione dei giovani è un pilastro fondamentale del progetto tecnico guidato da Igli Tare, nuovo DS del Milan e dirigente di fama internazionale esperto nello scouting di profili emergenti. Tare ha ribadito più volte l’importanza di avere una rosa profonda e versatile, capace di rispondere alle emergenze con soluzioni interne di qualità. Sotto la sua supervisione e grazie alla guida esperta di Allegri, il Diavolo sta costruendo una difesa solida e futuribile, capace di alternare la forza di Pavlovic alla pulizia tecnica di Bartesaghi.

La sensazione è che i rossoneri abbiano trovato una risorsa preziosa per il resto della stagione. Con un Igli Tare attento a blindare i migliori talenti e un Massimiliano Allegri capace di plasmarli, il futuro del club meneghino appare sempre più luminoso.