Nkunku, addio sempre più lontano? La strategia del Fenerbahce non convince Tare. Cosa sta succedendo

Nkunku, l’addio dell’attaccante francese si allontana: il Fenerbahce attende lo sconto dal Milan ma Tare nicchia

Il futuro di Christopher Nkunku al Milan sembra farsi sempre più incerto. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Yago Sabuncuoglu, il Fenerbahçe sarebbe balzato in pole position per il fantasista francese, ma l’operazione non è ancora entrata nella fase delle offerte ufficiali.

Nkunku, la strategia turca: l’attesa dello sconto

Il club di Istanbul ha individuato in Nkunku il rinforzo ideale per alzare il livello qualitativo della propria trequarti, ma la trattativa si scontra attualmente con le valutazioni del club di Via Aldo Rossi:

Il Milan, nonostante una stagione tra luci e ombre per il francese, non intende svendere un calciatore di caratura internazionale. La tattica del Fenerbahçe: I dirigenti turchi sono attualmente in una fase di attesa. L’obiettivo è spingere il Milan ad abbassare le pretese economiche prima di formalizzare una proposta scritta che possa accontentare tutte le parti.

I dirigenti turchi sono attualmente in una fase di attesa. L’obiettivo è spingere il Milan ad abbassare le pretese economiche prima di formalizzare una proposta scritta che possa accontentare tutte le parti. L’incastro invernale: La cessione di Nkunku libererebbe spazio salariale e di lista per gli obiettivi rossoneri, rendendo possibile l’assalto a profili come Federico Chiesa o il consolidamento della difesa con Kim.

La posizione del Milan

Per Igli Tare e Massimiliano Allegri, Nkunku resta un asset importante, ma la sua discontinuità e l’emergere di nuove gerarchie tattiche (con Leão stabilmente punta centrale) aprono alla cessione. Se il Fenerbahçe dovesse alzare il pressing e il Milan accettare di limare le richieste, l’affare potrebbe sbloccarsi rapidamente entro la metà di gennaio 2026.