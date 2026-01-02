Calciomercato Milan, assalto del Fenerbahce per Nkunku: Tare fa muro. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato intorno a Milanello entra nel vivo. Al centro delle cronache sportive delle ultime ore c’è il destino di Christopher Nkunku, talentuoso attaccante francese dotato di grande tecnica e duttilità, il cui futuro con la maglia del Diavolo appare sospeso tra la voglia di riscatto e le sirene turche.

L’offerta dalla Turchia: il Fenerbahce punta il gioiello rossonero

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, fonte diretta dell’indiscrezione, il Fenerbahce avrebbe rotto gli indugi per portare il giocatore a Istanbul. A spingere con forza per l’operazione è soprattutto Domenico Tedesco, tecnico emergente e meticoloso che ha già valorizzato il francese ai tempi del Lipsia, oggi alla guida della formazione gialloblù.

Il Milan, tuttavia, non sembra intenzionato a svendere quello che è stato l’acquisto più oneroso dell’ultima sessione estiva, nonché il colpo più costoso dell’intera Serie A. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha già rispedito al mittente una prima offerta ufficiale da 25 milioni di euro. Il club turco non si è però dato per vinto: le indiscrezioni parlano di un imminente rilancio pronto a toccare quota 30 milioni di euro.

Le strategie di Tare e la gestione di Allegri

La gestione della trattativa è finita sul tavolo di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e uomo mercato noto per la sua fermezza nelle negoziazioni. Tare sta valutando attentamente il bilancio tra l’investimento fatto e il rendimento attuale, consapevole che il club rossonero deve tutelare il proprio capitale.

Dall’altra parte, Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan esperto nella gestione dei campioni e pragmatico stratega della panchina, sta lavorando psicologicamente sul ragazzo. Nonostante un avvio difficile e la recente doppietta che ha sbloccato il suo score, Allegri vede in Nkunku una risorsa che può ancora esplodere nel suo scacchiere tattico.

La volontà di Nkunku: restare per convincere i tifosi

Nonostante il pressing asfissiante di Tedesco, la volontà di Christopher Nkunku sembra chiara: l’attaccante ex Chelsea vuole rimanere a Milano per dimostrare il suo reale valore. Dopo le difficoltà iniziali, il calciatore sente di poter diventare un pilastro della formazione guidata dai rossoneri e non vorrebbe lasciare l’Italia da “incompiuto”.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Diavolo sceglierà la via della plusvalenza o se confermerà la fiducia al suo numero dieci di punta.