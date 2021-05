Cagliari, Giulini festeggia la salvezza: «Impresa indimenticabile» FOTO

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha esultato sui social dopo la salvezza matematicamente raggiunta dai sardi

E’ salvezza matematica per il Cagliari: il pareggio del Benevento contro il Crotone ha infatti garantito ai sardi la permanenza nella massima serie anche per la prossima stagione. Feste, urla e abbracci in albergo a Milano per i rossoblù, che questa sera scenderanno in campo a San Siro con la testa sgombra. Intervenuto su Twitter, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha così celebrato il risultato ottenuto:

«Nel momento più difficile una squadra di uomini veri ha preso in mano il proprio destino ed è andata a compiere un’impresa indimenticabile. Con rabbia, cuore e orgoglio: onoriamola SEMPRE».