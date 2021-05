Festa Cagliari in albergo: abbracci e urla. Questa sera probabile formazione rimaneggiata

Festa Cagliari in albergo: così la squadra ha reagito alla salvezza. Rossoblù scatenati dopo il gol di Simy

Festa improvvisata per il Cagliari all’Hotel Sheraton di Milano dopo l’inaspettato gol di Simy contro il Benevento. Come racconta Sky Sport i rossoblù erano tutti nelle loro stanze a guardare la partita in attesa della riunione tecnica nella hall per la partita di questa sera con il Milan.

Alla rete di Simy in pieno recupero si è udito un boato incredibile e tutti i giocatori sono corsi in corridoio per festeggiare: baci, abbracci, strilla e urla. E questa sera Semplici col Milan potrebbe schierare una formazione molto rivisitata.