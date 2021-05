Serie A, Benevento-Crotone 1-1: il Cagliari è matematicamente salvo

Non va oltre l’1-1 il Benevento di Inzaghi contro il Crotone: grazie a questo risultato il Cagliari è già matematicamente salvo

Pomeriggio d’inferno per il Benevento di Pippo Inzaghi, che contro il Crotone già retrocesso non riesce ad andare oltre all’1-1. Non è bastato il gol del vantaggio di Lapadula e la superiorità numerica dal 24′ per espulsione di Golemic: al 93′ infatti, in pieno recupero, è arrivato il clamoros pareggio di Simy.

Questo risultato complica notevolmente, e quasi compromette, il progetto salvezza del club campano, fermo a 32 punti. D’altra parte può invece sorridere il Cagliari, che con 4 punti di distanza dal Benevento può festeggiare la matematica salvezza. Un’ottima notizia anche per il Milan, che questa sera scenderà in campo proprio contro i sardi: i tre punti sono cruciali per la Champions.