Cagliari, assenza importante per i rossoblù: salta anche la sfida con il Milan. Ecco di chi si tratta

Cagliari, importante assenza per i rossoblù di Pisane: un top salterà anche la sfida contro il Milan. Ecco di chi si tratta

Pessime notizie per il Cagliari in vista dei prossimi impegni di campionato. Michael Folorunsho, perno della mediana sarda, sarà costretto ai box dopo l’infortunio rimediato durante l’ultimo match contro il Pisa. La partita, terminata sul punteggio di 2-2 con il beffardo pareggio toscano arrivato solo al minuto 89 per mano di Moreo, ha lasciato in eredità alla squadra rossoblù un’assenza pesantissima. Gli accertamenti strumentali svolti nelle ultime ore non hanno lasciato spazio a dubbi, confermando lo stop forzato del calciatore.

L’infortunio priva il tecnico del Cagliari di un elemento fondamentale proprio nel momento della preparazione alla delicata trasferta di San Siro. Il centrocampista italiano era atteso tra i protagonisti della sfida del 2 gennaio, ma il trauma subito al ginocchio lo terrà lontano dal rettangolo verde, costringendo il club a valutare soluzioni alternative a centrocampo per contrastare la mediana di Massimiliano Allegri.

Cagliari, Il comunicato ufficiale e i tempi di recupero

La società sarda ha diffuso una nota ufficiale per chiarire l’entità del problema: “Michael Folorunsho si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro”. Il comunicato specifica inoltre che il giocatore ha già intrapreso l’iter riabilitativo sotto la stretta supervisione dello staff medico del club, che ne monitorerà i progressi nei prossimi giorni.

Sebbene il Cagliari non abbia indicato tempi certi per il rientro, è ormai assodato che il centrocampista non sarà presente in campo contro il Milan. Questa assenza sposta sensibilmente gli equilibri del match: i rossoneri si troveranno di fronte un avversario privo di uno dei suoi uomini più fisici e dinamici, un vantaggio non da poco per cercare di iniziare al meglio il nuovo anno solare davanti ai propri tifosi.