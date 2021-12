Cafù: «Il Milan è la favorita per lo scudetto»

Marcos Cafù, intervenuto al Corriere dello Sport, ha parlato di Milan Napoli ma non solo. Ecco le sue parole

Marcos Cafù, intervenuto al Corriere dello Sport, ha parlato di Milan Napoli ma non solo. Ecco le sue parole sulla lotta scudetto è la favorita:

«La favorita è il Milan. Inzaghi l’ho sfidato nei derby a Roma quando ancora giocavamo: è diventato un tecnico forte, intelligente, e studia tantissimo gli avversari. Ha iniziato la sua carriera e nessuno credeva in lui, ma è stato bravissimo a fare piano piano il suo lavoro con la Lazio e a crescere anno dopo anno. Ora può vincere con l’Inter alla quale ha dato un bel gioco. Molto del merito di questo primo posto è suo perché crede in ciò che fa e non lascia niente al caso».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE A CAFU