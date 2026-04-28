Buonfiglio fa chiarezza: «Non ci sarà nessun commissariamento della FIGC»

Buonfiglio, presidente del CONI, ha spiegato come non ci sarà nessun commissariamento per quanto riguarda la FIGC

In un momento di estrema tensione per il calcio italiano, scosso dall’inchiesta della Procura di Milano che ha portato all’addio di Gianluca Rocchi, il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha preso una posizione netta. Intervenuto a margine dell’audizione al Collegio di Garanzia, il vertice dello sport italiano ha escluso categoricamente l’ipotesi di un commissariamento della FIGC, spegnendo le voci di un imminente ribaltone istituzionale.



LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

PAROLE – «Il Presidente del CONI ha il compito di monitorare ma questo non vuol dire fare lo sceriffo ne che mi lasci influenzare da destra e sinistra o da chi parla al mio posto. Non esiste. Sono stato eletto per far rispettare le regole ma il primo che deve rispettarle sono io. Conoscendomi, quando ci sono stati i presupposti ho commissariato o no? Sì. Stavolta no».