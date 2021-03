Bulgaria-Italia, occhi puntati sulla serenità di Donnarumma, tra i pali dal primo minuto ed unica bandiera rossonera per Mancini

Bulgaria-Italia, occhi puntati sulla serenità di Donnarumma, tra i pali dal primo minuto ed unica bandiera rossonera per Mancini.

UNICO ROSSONERO- Si parte con un 4-3-3 con Donnarumma in porta, difesa a 4 con Spinazzola e Florenzi sugli esterni, al centro Bonucci e Acerbi. Centrocampo a tre con Verratti, Locatelli e Barella, in avanti al centro Belotti, Chiesa a destra ed Insigne a sinistra.

SERENITÀ SOTTO LENTE- Non è un periodo facile per il portiere rossonero, ogni volta che si avvicina il momento del rinnovo si torna in qualche modo ai tempi in cui gli venivano rivolte accuse, molto spesso esagerate, ingiuste e gratuite. Stasera un test importante per valutarne soprattutto la serenità, ad una settimana dalla gara con la Sampdoria. La professionalità del giocatore è fuori discussione, resta perciò da valutarne l’impatto emotivo anche se fino ad ora non si registrano particolari cali di concentrazione.