Buffon non ha dubbi: «Campionato molto godibile, ci sono allenatori e calciatori di livello. Sulla Nazionale…» – VIDEO

Published

3 ore ago

on

By

buffon

Buffon, capo-delegazione della Nazionale Italiana, ha analizzato la corsa scudetto in Serie A e non solo: le dichiarazioni

(inviato al Teatro Regio) – Il Teatro Regio ospita una serata benefica dal titolo “My name is Luca-Ballata con Vialli”, serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauroper la ricerca e lo sport onlus. La prima edizione ha avuto luogo a Genova lo scorso anno. Questa seconda tocca Torino e, a tre anni dalla scomparsaGianluca Vialli viene ricordato da compagni di squadra, amici e giornalisti

Tra questi ha parlato anche Gigi Buffon che poi ha toccato molti altri argomenti.

SERIE A – «A me sembra un campionato molto godibile. Inter-Napoli è stata uno spot per il nostro calcio. Davanti c’è una lotta serrata e credo che il livello dei calciatori, degli allenatori e del campionato sia di tutto rispetto».

NAZIONALE – «Nulla è lasciato al caso. Gattuso si prodiga in tutto pur di stare vicino ai ragazzi e di dare il sostegno. Ha anche la forza per trascinare tutti noi dirigenti. Le prerogative per arrivare dove vogliamo ci sono. L’importante è arrivare ai giorni decisivi senza alcun rimpianto e lo stiamo facendo».

L’INTERVISTA DI BUFFON

