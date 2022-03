Buffon: «Il Mondiale in Qatar e il ritiro, vi racconto che...»

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juve ed ora al Parma, si è soffermato così sul Mondiale in Qatar e sul suo ritiro. Le parole

Intervistato da Goal.com, Gianluigi Buffon ha rilasciato queste dichiarazioni.

RITIRO – «Non ho idea, non è che abbia una deadline o una data definitiva. Finché preformerò così, finché starò bene e avrò entusiasmo e obiettivi, giocherò. Poi nel momento in cui mancherà una di queste componenti lascerò senza problemi».

MONDIALE IN QATAR – «No, assolutamente. Non mi candido perché da quattro anni non vado in Nazionale. Mancini, secondo me, ha fatto delle valutazioni giuste e va rispettato. Va rispettato lui e il lavoro che ha fatto, che ci ha dato grandi soddisfazioni».