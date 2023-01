Gianluigi Buffon potrebbe partire titolare in Coppa Italia contro l’Inter, a 27 anni dal suo debutto a San Siro contro il Milan

Gianluigi Buffon a 44 anni potrebbe partire titolare questa sera nell’ottavo di Coppa Italia contro l’Inter.

Come riportato da Di Marzio, in caso di titolarità nella porta del Parma sarebbe la sua cinquantesima partita a San Siro, a 27 anni dal suo debutto nella Scala del calcio, che risale al 22 dicembre 1996. Allora il diciottenne Buffon difese la porta crociata contro il Milan di Sacchi. La partita venne vinta dal Parma, al tempo di Ancelotti, per 1-0, con il gol di Stanic.