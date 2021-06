Marco Bucciantini a Sky Sport ha parlato del progetto del PSG e della situazione con Donnarumma. Le parole del giornalista

Marco Bucciantini a Sky Sport ha parlato del progetto del PSG e della situazione con Donnarumma. Le parole del giornalista:

«A me sembra che il PSG stia diventando il Real dei Galacticos. Gigio-Navas? Intanto lo prendo, poi vediamo. Bisogna ripensare il calcio, ma non a Parigi. Il Milan aveva una storia da difendere, non poteva far decidere tutto a Donnarumma».