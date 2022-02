Bucciantini: «Derby decisivo, per il Milan fondametali due giocatori»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Bucciantini, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua in vista del derby tra Milan e Inter:

INTER – «I neroazzurri affrontano le seconde. Può essere il periodo decisivo in cui l’Inter decide le sorti del campionato come ha fatto l’anno scorso nello stesso periodo»

MILAN – «Tomori è la buona notizia. Cosi come Giroud. Averli in campo e in condizione è fondamentale. Sta tornando un pò di Milan, quando sono sani e possono correre, sono una squadra diversa»