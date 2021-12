Il giornalista Enzo Bucchioni ha risposto anche sul Milan, soffermandosi su mercato e rinnovo di Franck Kessie

MERCATO – «Non ci sono soldi in giro, ma qualche squadra deve fare qualcosa. Per esempio il Milan, che ha anche venduto la sede e ha liquidità immediata in teoria. Se vuole provare a vincere lo Scudetto deve fare qualcosa, in particolare serve un difensore, vista la mancanza di Kjaer, ma anche un centrocampista, visto che ci sarà la Coppa d’Africa».

RINNOVO KESSIE – «Dove lo trovi un centrocampista come questo, che fa gol, fa interdizione, non si ferma mai. E’ un errore non aver chiuso il suo rinnovo».