Bucchioni: «Milan straripante con il Verona, ha ritrovato intensità». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Enzo Bucchioni parla così a Tuttomercatoweb del momento del Milan dopo la vittoria di Verona. Le sue dichiarazioni.

«Ho visto ieri sera un Milan straripante, che gioca bene e ha ritrovato una condizione fisica che era stato un problema in una certa parte di stagione. Non sa gestire le partite, come ieri, gli serve giocare sempre al massimo e per questo ha faticato. Gli mancava intensità e l’ha ritrovata, così come elementi chiave come Leao.»