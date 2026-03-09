Bucchioni analizza così il derby: «Ecco come Allegri ha incartato l’Inter. il Milan ha “sacrificato” un giocatore…»

Bucchioni, nel suo editoriale per Tmw, ha analizzato così la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter: ecco le sue parole

Nel suo consueto editoriale su TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato le chiavi del successo rossonero nella stracittadina, lodando la preparazione della gara da parte di Massimiliano Allegri. Secondo Bucchioni, il segreto del 1-0 finale risiede nella capacità del Milan di disinnescare le catene laterali dell’Inter, vero motore della squadra di Cristian Chivu. «Allegri è stato bravo a chiudere gli esterni nerazzurri sacrificando Saelemakers su Dimarco, che ha fatto forse la peggiore gara dell’anno», ha osservato il giornalista, sottolineando come la pressione rossonera si sia poi concentrata sulle fragilità difensive di Luis Enrique.

Bucchioni, un’Inter «diesel e prevedibile» senza i suoi top player

L’analisi si è poi spostata sulla sterilità offensiva dell’Inter, apparsa priva di soluzioni alternative una volta bloccate le fasce. Bucchioni ha evidenziato come l’assenza della coppia titolare abbia pesato enormemente sulla fluidità della manovra: «Senza sbocchi sugli esterni e con due centravanti come Bonny e Pio Esposito che non legano il gioco come fanno Lautaro o Thuram, l’Inter ha faticato a trovare soluzioni». Il poco movimento senza palla ha reso la squadra di Chivu un «solito diesel prevedibile», incapace di scardinare l’organizzazione difensiva milanista.

Il commento di Bucchioni mette in luce quanto le assenze e le contromosse tattiche di Allegri abbiano mandato in corto circuito il sistema nerazzurro. In un derby dove l’intensità e l’applicazione hanno prevalso sulla qualità pura, il Milan ha saputo colpire nei punti deboli di un’Inter troppo statica e meno incisiva del solito. Con la sconfitta di San Siro, Chivu perde non solo i tre punti ma anche la certezza di un gioco che, senza i suoi interpreti principali, sembra aver smarrito la capacità di pungere.