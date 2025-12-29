Bucchioni ne è sicuro: «Per lo Scudetto non si può non considerare il Milan. Allegri è un vecchio marpione…»

Bucchioni, intervenuto su Tmw, ha parlato così della corsa Scudetto includendo anche il Milan di Allegri: le sue parole

Il Milan risponde all’Inter e si candida ufficialmente per la lotta al vertice. Nel corso del pomeriggio di Maracanà, su TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato il momento della squadra rossonera, sottolineando come la rosa stia finalmente acquisendo quella profondità necessaria per competere su tutti i fronti. Secondo Bucchioni, il merito va anche alla gestione di Massimiliano Allegri, definito un «vecchio marpione» capace di gestire i momenti della stagione.

L’analisi parte dal centrocampo, reparto che ora offre diverse soluzioni: «Me lo tengo bello caldo, perché le alternative ora cominciano a esserci. Ha recuperato Fofana e Jashari, poi c’è Ricci», ha spiegato il giornalista. Una varietà di scelte che permette ad Allegri di ruotare gli uomini senza perdere qualità, in attesa che anche le stelle dell’attacco trovino la definitiva quadra.

Bucchioni, l’incognita Leao e il fattore Nkunku

Sul fronte offensivo, Bucchioni si aspetta un salto di qualità da parte dei singoli più attesi. Se Nkunku sembra aver intrapreso la strada del ritrovamento, per Rafael Leao il discorso è legato alla costanza: «Leao non c’è quasi mai stato, troverà una continuità». L’innesto di un profilo come Füllkrug, descritto come vero uomo d’area, completa un reparto che può variare stile di gioco a seconda dell’avversario.

Tuttavia, per puntare seriamente al titolo, la dirigenza dovrà intervenire ancora sul mercato. Il suggerimento di Bucchioni è chiaro: «Devono comprare un difensore centrale a gennaio». Se il Milan riuscirà a puntellare il reparto arretrato nella finestra invernale, la corsa Scudetto non sarà più solo una suggestione: «Con Allegri in panchina, considerato il Milan per lo Scudetto», ha concluso il giornalista.