Bucchioni: «Errrore arbitrali? Vi dico la mia sul Var»

Enzo Bucchioni è intervenuto alla trasmissione Calcissimo TV, ecco le sue parole riguardo al Var ed errori arbitrali

«La situazione con il VAR per quel che riguarda gli errori arbitrali è migliorata, di poco ma è migliorato. Lo strumento più aiutare a sbagliare meno perché la questione è questa, sbagliare meno. Non esiste l’arbitro perfetto. Bisogna usare questo mezzo con serenità, anche senza il protocollo che si sono inventati per dare una legge cornice. Se prevale l’intelligenza alla burocrazia, il VAR può essere ancora più utile».