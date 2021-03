Italia, arriva una brutta notizia per la Nazionale di Mancini

Italia, arriva una brutta notizia per la Nazionale di Roberto Mancini. Gli aggiornamenti sulla questione

ITALIA – Il virologo Fabrizio Pregliasco ha commentato la possibilità di riaprire lo stadio Olimpico ai tifosi durante EURO 2020. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Radio 1.

«Ci potrà essere una piccola percentuale, simbolica, nulla di più. Non abbiamo ancora una proiezione numerica sufficiente per sapere quali saranno i numeri dei contagi a giugno. Ci potrà essere una piccola percentuale, simbolica, nulla di più. Al momento non mi sembra proprio il caso».