Bruno Conti: «A tutto avrei pensato tranne che all’Italia fuori con la Macedonia». Le parole dell’ex campione del Mondo

Bruno Conti ha parlato a Sky Sport a margine della presentazione del suo nuovo libro.

Queste le sue parole sulla debacle dell’Italia: «C’è grande tristezza perché si poteva pensare a tutto tranne che di uscire con la Macedonia. Ieri abbiamo assistito a una partita con tanta tensione e poche idee, non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. È triste dover aspettare altri 4 anni per un Mondiale. C’è stata rilassatezza, siamo molto tristi per essere usciti così».