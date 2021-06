Brocchi: «Locatelli era uno tra i più forti del settore giovanile»

Brocchi ha spiegato i punti di forza di Manuel Locatelli e dove invece può ancora migliorare. Le sue dichiarazioni

GIOVANILI MILAN – «Ai tempi vedevano tutti in lui un giocatore di qualità superiore, era uno dei più forti del settore giovanile. Lo feci esordire a San Siro con la speranza che fosse la prima di tantissime partite»

LE DIFFICOLTA’ – «Per i giovani le prime partite sono facili, tutti applaudono anche se non fai benissimo. Poi quando tocchi l’apice, e per Loca è stato il gol alla Juventus, la gente inizia a aspettarsi tanto, troppo e che risulti sempre decisivo. Allora sono aumentate pressioni e critiche e forse ai tempi non era ancora in grado di gestirle».