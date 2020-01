Brescia-Milan, ci sarà lo stadio Rigamonti tutto esaurito

Venerdì il Milan affronterà il Brescia nella 21esima giornata di Serie A. Il Rigamonti sarà tutto esaurito per l’evento

Venerdì il Milan affronterà il Brescia nella 21esima giornata di Serie A. Il Rigamonti sarà tutto esaurito per l’evento, i biglietti sono stati venduti in soli tre giorni. I rossoneri sono attesi da uno stadio pieno e da un Brescia che lotterà fino all’ultimo sangue per fare bella figura davanti ai propri tifosi (per le ultime dichiarazioni del neo acquisto Bjarnason clicca qui).

Va ricordato anche che le due tifoserie vantano uno storico gemellaggio e una comune rivalità nei confronti dell’Atalanta. Nella partita d’andata a San Siro era andato in scena uno spettacolo a suon di coreografie sugli spalti.