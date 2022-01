Bremer Torino: rinnovo vicino e a doppio taglio, il motivo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bremer potrebbe rinnovare con il Torino. A questo punto il presidente granata, Cairo, avrà tutta la serenità di gestire la possibile…

Bremer e il Torino sarebbero sempre più vicini al rinnovo di contratto. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Tale situazione consentirà a Cairo di gestire meglio e con più serenità l’aspetto economico del giocatore in estate (in poche parole se dovesse far bene in questa seconda parte di stagione, il prezzo potrebbe ancor più salire). Sul granata tre club: Milan, Inter e Tottenham.