Mezzano: «Bremer? È un difensore di enorme livello, vi dico»

Luca Mezzano, ex granata, ha parlato di Bremer a Tuttomercatoweb, ecco le sue parole:

«E’ un difensore di altissimo livello, sta facendo una stagione grandiosa. Ha personalità, fa gol, è bravo ad impostare l’azione e per lui non mancano certamente le grandi chance per club molto titolati. Se il Toro vuol fare un salto di qualità e se è convinto da Juric potrebbe anche restare un anno per puntare all’Europa».