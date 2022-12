Brambati sulle amichevoli: «I segnali che arrivano non sono veritieri». Le parole dell’ex calciatore

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW dei risultati delle amichevoli. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Alle amichevoli do un valore pari a zero. Le rose sono ancora incomplete, quindi i segnali che arrivano non sono veritieri. Il vantaggio del Napoli è numerico e psicologico, deve sfruttare questa situazione e Spalletti sia bravo per poterlo sfruttare»