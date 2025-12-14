Brambati e i rinnovi di Maignan e Pulisic: per l’ex calciatore il Milan deve prolungare il contratto a uno dei due. Ecco chi

Brambati parla così dei rinnovi di Mike Maignan e Christian Pulisic. Le parole dell’ex calciatore sulle trattative del Milan

Massimo Brambati, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato il dilemma del Milan riguardo i rinnovi contrattuali di due giocatori chiave: il portiere Mike Maignan e l’esterno offensivo Christian Pulisic. Il procuratore ha espresso la preferenza per il prolungamento del contratto di entrambi i calciatori, riconoscendone il valore per la squadra.

Brambati, Il Portiere come Fondamento della Squadra

Tuttavia, posto di fronte alla necessità di scegliere un solo rinnovo tra i due, Brambati ha indicato in modo netto la sua priorità: Mike Maignan. Secondo il procuratore, il portiere rappresenta una pedina fondamentale e insostituibile per costruire una squadra solida e vincente.

A supporto della sua tesi, Brambati ha citato un esempio di alto livello, menzionando l’interesse di un grande allenatore per un altro portiere di alto profilo. Questo dimostra che la figura del numero uno è considerata vitale. L’idea è che un portiere di qualità superiore non solo difende la porta, ma è in grado di dare forza e sicurezza all’intero reparto difensivo. Per questo motivo, il rinnovo di Maignan è visto come una scelta strategica imprescindibile per le ambizioni future del Milan.