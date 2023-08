Brambati fa il nome: «Al Milan manca un giocatore con le sue caratteristiche». Le parole dell’ex giocatore

L’ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare anche di Milan–Torino.

BRAMBATI – «Il Torino, a parte i due esterni, è cambiato poco. Contro il Cagliari si è dimostrata una squadra sempre abile nel chiudere le linee di passaggio, ma ha fatto vedere ancora poca concretezza. Il Milan sta scoprendo Reijnders, ma forse manca un Kessie per caratteristiche, che dava anche una grossa mano in fase difensiva. Se la squadra di Pioli dovesse sbloccare il punteggio vedo difficoltà per il Torino»