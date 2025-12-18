Brambati parla così delle voci su Fullkrug. Sulla sfida di Supercoppa tra Napoli e Milan invece…

Brambati, su Tmw Radio, ha parlato così delle necessità del Milan sul mercato invernale. Riguardo la Supercoppa e la sfida con il Napoli invece…

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e i dubbi sulla scelta del prossimo centravanti iniziano a delinearsi chiaramente. Massimo Brambati, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha svelato alcuni retroscena significativi nati da un recente incontro con l’attuale tecnico milanista, Massimiliano Allegri. Al centro del dibattito c’è il profilo di Niclas Fullkrug: nonostante l’indubbio valore tecnico del tedesco, a preoccupare l’allenatore livornese è la tenuta fisica del giocatore. Gestire una stagione impegnativa con un attaccante dalla cartella clinica alterna potrebbe rappresentare un rischio che il Milan non può permettersi in questo momento.

Proprio per questo motivo, starebbe prendendo quota un’alternativa più solida e profonda conoscitrice del nostro campionato. Secondo quanto riferito da Brambati, Allegri guarderebbe con grande favore a Duvan Zapata. L’attaccante del Torino, con il contratto in scadenza nel 2026, garantirebbe quella fisicità e quella continuità di rendimento necessarie per il gioco di gestione e pressione richiesto dal tecnico rossonero. Zapata rappresenta l’usato sicuro capace di integrarsi immediatamente negli schemi tattici milanisti senza i punti interrogativi legati all’adattamento di un profilo internazionale.

Brambati, Allegri vs Conte: sfida totale in Supercoppa

Oltre al mercato, l’attenzione è rivolta alla grande sfida di Supercoppa che vedrà contrapposti Allegri e Antonio Conte. Brambati ha descritto i due allenatori come due “numeri uno” assoluti, pur con filosofie diametralmente opposte. Se Conte è il maestro della ricostruzione, Allegri rimane il riferimento inarrivabile per la capacità di gestire il gruppo e i momenti decisivi della partita. In una sfida che si preannuncia equilibratissima, il Milan punterà sulla solidità e sulla calma olimpica del suo allenatore per portare a casa il trofeo, sperando che le indicazioni di mercato vengano ascoltate per rinforzare ulteriormente la rosa.