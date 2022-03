Brambati: «Milan? Nei momenti peggiori ha sempre avuto il colpo di coda»

Il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della giornata di campionato che verrà

«Vedremo se non verrà un vantaggio indiretto per l’Inter. Il Napoli nelle ultime tre partite non mi ha convinto. Anche con la Lazio nel primo tempo ha dominato la squadra di Sarri e ha sbagliato almeno tre gol. Il gol finale però ha portato morale e quindi spero che Spalletti porti poi questo entusiasmo a far sì che si possa concretizzare domenica. Ma occhio al Milan, che nei momenti peggiori ha sempre avuto il colpo di cosa. L’assenza di Ibra ormai è un classico, ma se c’è è un plus. E’ una sfida importantissima»