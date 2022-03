Brambati consiglia il Milan: «Napoli? Ecco cosa farei»

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati

«Lazio-Napoli, se guardiamo il primo tempo, la Lazio poteva essere avanti di due gol. Ha giocato meglio la squadra di Sarri nella prima frazione, mentre il Napoli era ancora quello di Cagliari. Se fossi nell’allenatore del Milan, con l’aggressività e il ritmo puoi metterli in difficoltà. Devi poi trovare un modo per fermare Osimhen, che da solo fa reparto. Credo che Spalletti sappia che tenendo palla, sfruttando le qualità tecniche dei suoi, può mettere in difficoltà il Milan e farlo correre a vuoto. Tutte e due hanno armi per farsi male. L’arma dell’entusiasmo che oggi ha il Napoli, oggi al Milan sta scemando. Dopo l’occasione persa con l’Inter, per il Napoli questa è una seconda opportunità da sfruttare»