Braida su Leao: «Deve crescere, ma potenzialmente è un campione». Le parole dell’ex rossonero

Ariedo Braida ha parlato di Rafael Leao ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Potenzialmente un campione. Però è giovane, deve ancora crescere. Ha fatto cose impressionanti, due assist meravigliosi. Ma in questo Milan la forza è il collettivo. Mi spiego: non c’è un Kakà o uno Shevchenko, uno di quelli per cui i bambini impazziscono e vogliono a tutti i costi avere la loro maglia. A parte Ibra, ovviamente. Il gruppo è l’idea vincente. E lì in mezzo guardo con interesse la crescita esponenziale di Tonali: ha segnato una doppietta e ha messo in mostra una personalità importante»