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Braida ricorda il Milan: «Galliani mi ha preso sotto la sua ala protettiva»

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1 ora ago

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Braida ricorda il Milan: «Galliani mi ha preso sotto la sua ala protettiva». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mondo del calcio si prepara a omaggiare uno dei suoi più grandi architetti dietro le quinte. Il prossimo 21 aprileAriedo Braida spegnerà 80 candeline. Un traguardo prestigioso che coincide con una carriera vissuta costantemente ai vertici del calcio internazionale, legata indissolubilmente ai successi del Diavolo. In occasione di questo anniversario, Braida ha rilasciato un’intensa intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo gli anni d’oro vissuti a Milanello.

PAROLE – «La trasformazione è avvenuta quando ho conosciuto Adriano Galliani. Mi ha preso sotto la sua ala protettiva: ero il centravanti della squadra ma la sera preferivo andare a cena con i dirigenti. Era il periodo in cui ero tentato di intraprendere la carriera di consulente finanziario: compravo titoli azionari e consigliavo ai miei compagni di risparmiare perché la nostra carriera era di breve durata. Lui mi ha dato l’opportunità di aver fatto parte di un club che per anni è stato il numero uno al mondo. Sarò sempre grato a lui e al presidente Berlusconi per la fiducia»

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