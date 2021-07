Braida: «Locatelli? era uno dei giovani più talentuosi del vivaio in quegli anni»

Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona e ora alla Cremonese, ha parlato di Pjanic, di Juve e di Locatelli in un’intervista

LOCATELLI – «Manuel era uno dei giovani più talentuosi del vivaio in quegli anni. È un ragazzo di qualità e personalità. Tanto nel Sassuolo quanto all’Europeo con l’Italia ha giocato con autorità. Juve? Giovanni (Carnevali ndr) ha fatto la gavetta e adesso è un dirigente di spessore, che conosce benissimo il mercato. Carnevali è una persona brillante, come l’altro nostro amico Beppe Marotta. Ma è più facile che Giovanni offra una cena al ristorante piuttosto che uno sconto su Locatelli».

PJANIC – «L’ho incrociato 3-4 giorni fa proprio a Barcellona, dove sono stato per questioni personali. Ci siamo visti per caso vicino al Camp Nou e abbiamo parlato. Pjanic vorrebbe tornare alla Juventus. Di sicuro Allegri lo conosce meglio di tutti».

RONALDO RESTA O PARTE – «È come puntare sul rosso o sul nero alla roulette (risata). Vista la difficile situazione economica generale, penso che alla fine resterà alla Juventus. Ma per i grandi giocatori come CR7 può sempre succedere di tutto fino alla fine. Un prodotto di qualità ha sempre mercato, anche in tempi di crisi».