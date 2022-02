Brahim Diaz, Stramaccioni: «Qualità innegabili, ma non trova continuità»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter, ha parlato del momento di Brahim Diaz. Le sue dichiarazioni a Sky Sport

«Secondo me Brahim Diaz ha delle qualità innegabile ma per un motivo o per un altro non ha trovato la continuità che Pioli può volere da lui. Credo che abbia avuto una spinta da parte di Pioli, nel derby anche da un punto di vista della personalità dimostrata ha fatto bene.»