Brahim Diaz, infortunio con la Spagna Under 21: gli ultimi aggiornamenti

Problemi fisici per Brahim Diaz che salterà la terza gara del girone della Spagna Under 21. Gli aggiornamenti

Problemi fisici per Brahim Diaz che salterà la terza gara del girone della Spagna Under 21. Un infortunio alla caviglia ha costretto il trequartista a saltare la sfida in programma contro la Repubblica Ceca.

Le condizioni del rossonero verranno valutate nelle prossime ore, ma a questo punto sembra difficile un impiego nella gara contro la Sampdoria.