Brahim Diaz trascina il Marocco: quarti di finale centrati in Coppa d’Africa per l’ex Milan

Brahim Diaz, l'ex Milan scatenato: 4 gol in 4 partite e quarti di finale di Coppa D'Africa centrato dal Marocco.

I “Leoni dell’Atlante” continuano la loro marcia trionfale nella Coppa d’Africa 2026. A Rabat, i padroni di casa hanno superato la Tanzania per 1-0, staccando il pass per i quarti di finale grazie all’uomo del momento: Brahim Díaz.

L’ex trequartista del Milan, oggi stella del Real Madrid, ha sbloccato un match bloccato al 19′ della ripresa con un destro preciso, siglando il suo quarto gol in altrettante partite nel torneo. Una forma smagliante per il classe ’99, che sta guidando il Marocco verso il sogno del titolo continentale.

La serata ha visto anche il ritorno da titolare di Achraf Hakimi, sfortunato nel colpire una traversa su punizione, mentre preoccupa il misterioso infortunio di Azzedine Ounahi, apparso in stampelle e col piede sinistro ingessato. Venerdì prossimo il Marocco sfiderà il Camerun, che ha battuto 2-1 il Sudafrica nell’altro ottavo di finale.