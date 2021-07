Brahim Diaz: «Amo questo club. Qui sensazioni mai provate»

Intervenuto ai canali tematici del Milan, Brahim Diaz ha così parlato del proprio nuovo presente in rossonero

Intervenuto ai canali tematici del Milan, Brahim Diaz ha così parlato del proprio nuovo presente in rossonero: «Sono molto felice di essere di nuovo qui, in questo grande club che è il Milan. Sono contento per quanto fatto durante l’anno passato ma ora bisogna tornare a dare il massimo per la nuova stagione. Questi colori meritano che io dia il 100%, ed è quello che farò».

SPAGNA – «L’Europeo Under 21 è stato un’esperienza splendida, mi sono trovato molto bene con i miei compagni, abbiamo disputato un ottimo torneo e credo meritassimo di più, ma va bene così. E’ stata un’esperienza in più e positiva, ma ora bisogna guardare al futuro perché ci saranno ancora tante esperienze da vivere. Il primo gol con la nazionale spagnola è stato uno dei momenti più felici della mia carriera, anche se ho vissuto parecchi giorni indimenticabili o momenti unici. Le circostanze hanno permesso a molti giocatori di esordire contro la Lituania, segnare al debutto è stato bellissimo e mi ha reso super contento. Ma ho vissuto anche splendidi momenti nell’anno passato al Milan».

MILAN – «Il 21 è un numero che mi è sempre piaciuto, ma mi piace molto anche il 10: è un numero unico nella storia del Milan, so che è pesante e richiede grande responsabilità, per il valore che ha per i colori rossoneri. Darò il massimo per i tifosi e sarò all’altezza di questo grande club. Sento di poterlo fare, amo questo club: voglio dare il massimo e prenderò il numero 10, mi piace tanto e ha un’importanza unica, mi dà motivazioni e sensazioni mai provate. Mostrerò il mio talento e darò fino all’ultima goccia di sangue per disputare una grande stagione».

SCORSO ANNO – «Lo scorso anno sono stato benissimo, mi sono divertito e ho colto la grandezza del club. Quest’anno speriamo di fare molto meglio, anche se l’anno scorso è stato molto positivo. Ora c’è un’altra stagione e il Milan merita che il gruppo sia all’altezza. Siamo pronti per conquistare grandi traguardi».

PIOLI – «L’unione del gruppo? Merito di mister Pioli, così come tutto quello che abbiamo ottenuto. Siamo un gruppo ottimo, con esperienza e giovani. Mi ha insegnato tanto, ci ha fatto fare una stagione positiva ma ora bisogna crescere».

ANCELOTTI – «Con Ancelotti ho parlato del Milan, ha il cuore rossonero e ama il club. Mi ha detto di dare il massimo per una società così grande ed era contento del mio ritorno qui, abbiamo trascorso belle giornate parlando del Milan. Non vedo l’ora che la gente torni allo stadio, per me è stata un’esperienza unica vedere i tifosi l’anno scorso, ci hanno spinto a dare di più. Il Milan ha tifosi in tutto il mondo e sono incredibili, un piacere avere il loro supporto».